Documentaire over Youp van ’t Hek op kerstavond te zien

Op kerstavond is er op NPO 1 een documentaire te zien over Youp van ’t Hek. In Youp vertellen collega’s in aanloop naar zijn allerlaatste oudejaarsconference over de invloed van de cabaretier op henzelf en op het Nederlandse cabaret, meldde BNNVARA maandag.

Onder anderen Jochem Myjer, Paul van Vliet, Peter Pannekoek, Claudia de Breij, Herman Finkers en Brigitte Kaandorp vertellen in de documentaire over hun collega. Ook komen fragmenten uit optredens van Youp voorbij. De documentaire is gemaakt door Hetty Nietsch.

Op oudejaarsavond zal de tiende en laatste conference van Youp te zien zijn. Het is nog niet bekend waar deze wordt opgenomen. Youp zei eerder dat hij dacht dat de show niet tot zijn recht zou komen bij een tv-registratie met te weinig publiek. De cabaretier wilde dat theater Carré, waar de registratie stond gepland, bij uitzondering meer bezoekers zou ontvangen maar dat verzoek werd afgewezen.