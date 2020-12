KLM vliegt maandag 24 keer naar het Verenigd Koninkrijk. Heen gebeurt dat nog met passagiers en terug met lege toestellen of alleen met vracht, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen hun ticket hebben moeten annuleren vanwege het vliegverbod dat het kabinet heeft ingesteld voor vluchten uit het VK. Ook kan KLM niet zeggen hoeveel reizigers er vastzitten in het Verenigd Koninkrijk en hoeveel mensen er nog mee gaan op de vluchten. Onder de passagiers die met KLM vliegen, zijn veel Britten maar ook andere nationaliteiten.

Aanleiding is de nieuwe variant van het coronavirus dat flink rondwaart in Groot-Brittanniƫ. Deze mutatie van het virus is veel bemettelijker.

Volgens een woordvoerder van KLM zijn de tickets flexibel en kunnen passagiers hun vertrekdatum kosteloos wijzigen. Hoe vaak dat al is gebeurd, kan hij niet zeggen.

De luchtvaartmaatschappij informeert de reizigers over de extra maatregelen, die in elk geval tot en met 1 januari gelden.