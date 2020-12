Markante politiebaas Jan Blaauw (92) overleden

Oud-hoofdcommissaris van politie in Rotterdam Jan Blaauw is zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs, heeft de Rotterdamse politie maandagochtend laten weten aan het ANP.

Blaauw heeft veertig jaar bij de politie gewerkt en klom op van straatagent tot hoofdcommissaris. Na zijn pensionering schreef hij boeken over het recherchewerk, onder meer over de Puttense moordzaak en de strijd tegen drugshandelaren.

“Met zijn 92 jaar heeft hij tot bijna aan het eind toe kunnen genieten van zijn drie kleinkinderen en van zijn tochten op de fiets. Hij is en was daarnaast een politieman in hart en nieren, ook na zijn pensioen”, aldus een woordvoerder van de politie-eenheid Rotterdam.