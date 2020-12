Sluitingen raken Holland Casino hard, online biedt alternatief

De strenge maatregelen vanuit de overheid om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan treffen ook het Holland Casino. De enige legale kansspeluitbater in het land ziet zich al maanden gedwongen de horeca in hun vestigingen gesloten te houden, waardoor inkomsten hard teruglopen. Op hetzelfde moment dienen zich online goede alternatieven aan.

Horeca gesloten, mondkapjesplicht en een maximum aan het aantal bezoekers in binnenruimtes. Terwijl Nederland een tweede golf aan coronabesmettingen ondergaat, worden maatregelen aangescherpt om nieuwe besmettingen in te dammen en de uitbraak onder controle te krijgen. Voor sectoren die afhankelijk zijn van bezoekers zijn de maatregelen catastrofaal: van de cultuursector tot de horeca, bedrijven staan op omvallen.

In de entertainmentindustrie geldt hetzelfde voor Holland Casino. Hoewel speelzalen open mogen zijn, daarbij rekening houdend met afstandsmaatregelen en maxima aan bezoekers, zijn de openingstijden aangepast en de horeca in de veertien vestigingen in Nederland gesloten. Een bezoekje aan het casino is niet meer wat het was.

Verlies

Dat merkt het bedrijf. In de eerste helft van 2020 zag Holland Casino de inkomsten met 60 procent teruglopen, met name omdat in de periode van 13 maart tot 1 juli alle vestigingen, inclusief speelzalen, gesloten waren. 60 miljoen per maand maakte het bedrijf verlies, naar eigen zeggen. Nu de vestigingen weer open zijn komen bezoekers nog steeds niet in de aantallen zoals ze eerder kwamen. Dit komt mede omdat er al jaren een uitstekend alternatief is voor de offline casino’s, zoals Holland Casino.

De pandemie heeft er immers voor gezorgd dat we meer thuis moesten zitten en voor wie wel van een gokje houdt is dat reden te meer om een online casino te bezoeken. Voordat de wereld bekend was met het woord “coronavirus” waren deze digitale casino’s al enorm in trek bij miljoenen fans over de hele wereld, nog voordat we konden spelen op een Nederlands online casino.

Vanuit huis spelen

Het thuiswerken, de quarantaines en thuisisolaties hebben aangetoond dat dit type casino’s de toekomst hebben. Wie online tegenover een offline casino als Holland Casino zet ziet de vele voordelen van het spelen op het internet. Allereerst het feit dat je vanuit huis kan spelen. Pandemie of niet, crisis of niet, heel veel meer dan een internetverbinding, een computer of telefoon en een luie stoel heb je niet nodig voor uren spelplezier.

En hoewel mensen zullen zeggen dat er niets boven een bezoekje aan een écht casino gaat, valt dit argument onder de huidige omstandigheden makkelijk te counteren: je moet bij Holland Casino immers reserveren en het geluk hebben dat je bij een van de dertig bezoekers kan horen die mag aanschuiven in een speelzaal. Reserveren voor een online casino? Een maximum bezoekers? Welnee, er is altijd plek! Hetzelfde geldt voor aangescherpte openingstijden bij Holland Casino: het internet kent geen sluitingstijd, wat betekent dat je op ieder moment van de dag een gokje kan wagen!

Veiligheid

Vanwege de huidige crisis zijn er bij het Holland Casino meerdere tafels en spellen gesloten. Er is daardoor minder keuze. Dit is een ander voordeel van online casino’s tegenover de traditionele casino’s. De keuze is enorm, de diversiteit aan spellen is bijna overweldigend en je zal je nooit vervelen. Om nog een voordeel te noemen: de veiligheid. Door vanuit huis te spelen en je daarbij de houden aan de coronamaatregelen zorg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Daarmee willen we zeker niet zeggen dat je in het Holland Casino risico loopt besmet te worden, maar wie binnenblijft en minder mensen ziet is nóg beter beschermd tegen een eventuele besmetting. Wie zegt nog dat je je zal vervelen tijdens een lockdown?