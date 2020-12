Stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet door

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw toegenomen. Ziekenhuizen behandelen nu in totaal 2162 coronapatiënten. Dat zijn er 49 meer dan zondag. Op de intensive care liggen nu 586 mensen met Covid-19, zes meer dan een dag eerder.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers maandag bekend. De stijging is ongeveer gelijk aan die van zondag, toen er 48 nieuwe patiënten werden gemeld.

Het aantal coronabesmettingen steeg de laatste weken flink en ook het aantal ziekenhuisopnames groeide afgelopen dagen gestaag. Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn 13 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio.

Maandag werd ook bekend dat het vervoer van coronapatiënten naar Duitsland is hervat. Twee patiënten worden per helikopter naar ons buurland verplaatst, in verband met de toegenomen drukte in de ziekenhuizen. Eind oktober werden voor het laatst patiënten naar Duitsland verplaatst.