Alle patiënten met problemen die niet kritiek zijn moeten wachten

Mensen die geopereerd moeten worden aan een hernia, liesbreuk of versleten heup, zullen langer moeten wachten. Deze ingrepen vallen onder de zogeheten ‘electieve zorg’ die in ziekenhuizen volledig wordt stilgelegd om de groeiende golf aan coronapatiënten aan te kunnen. Minister Tamara van Ark zegt zich “te realiseren dat dit veel pijn, verdriet en onzekerheid kan geven”.

De ziekenhuizen moeten echter “alles inzetten op het doorgaan van de zorg die echt geleverd moet worden, omdat anders levensjaren verloren gaan of blijvende gezondheidsschade ontstaat”, zegt Van Ark. Ze benadrukt dat het wel of niet doorgaan van een behandeling altijd een medische beslissing is.

“Medisch specialisten hebben de zorg in een aantal klassen verdeeld en ze zeggen nu: een aantal klassen kunnen we niet meer gaan doen”, legt Van Ark uit. Concreet betekent dat: behandelingen die planbaar zijn en niet kritiek, gaan de komende weken niet door. Hoe lang dat zal duren, kan de minister nu nog niet zeggen.