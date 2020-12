Amsterdam vernoemt brug naar D66-oprichter Van Mierlo

Amsterdam vernoemt een brug naar D66-oprichter Hans van Mierlo. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een voorstel van D66, meldt fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Het stadsbestuur moet nu op zoek naar een brug die een duidelijke link heeft met het leven van de politicus, die tien jaar geleden overleed.

“De beelden van Hans van Mierlo die over de Amsterdamse grachten liep en de kiezer rechtstreeks aansprak, zijn iconisch en staan bij vele Nederlanders nog in hun geheugen gegrift”, zegt Van Dantzig. Van Mierlo was medeoprichter van de partij in de jaren zestig in Amsterdam. Hij was later onder anderen minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier.

Sinds een paar jaar mogen Amsterdammers namen aandragen voor duizenden – nu nog alleen genummerde – bruggen in de stad bij de Commissie naamgeving openbare ruimten. Die brengt vervolgens advies uit aan het stadsbestuur.