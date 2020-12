Reizen uit VK en Zuid-Afrika kan snel weer bij negatieve test

Na het tonen van een negatieve coronatest mogen reizigers binnenkort weer vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika naar Nederland, laat Minister Stef Blok (Buitenlandse zaken) dinsdag weten. Wel moeten de reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Dinsdagmiddag wordt met de vervoerders afgestemd wanneer zij kunnen beginnen met het controleren van de testen.

Of reizigers uit die landen voor de kerst thuis zijn, is nog niet duidelijk. “Het is natuurlijk onze inzet,” zegt Blok. Hij wil eerst met de vliegmaatschappijen en veerdiensten overleggen. Die vragen al om negatieve testuitslagen, maar dan van buiten de Europese Unie. “We zijn echt van hen afhankelijk om te horen hoe snel ze dit ook in kunnen regelen voor vluchten vanuit het VK.”