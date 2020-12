BOinK: 30.000 euro compensatie toeslagen hele goede stap

Dat iedere gedupeerde van de toeslagenaffaire rond de kinderopvang in de komende vier maanden 30.000 euro krijgt ter compensatie is “een hele goede stap”, zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in een reactie. “Hiermee lijkt een slag geslagen te worden.”

Met het besluit wordt een stap genomen richting het omdraaien van de bewijslast. “Die ligt dan bij de Belastingdienst en niet meer bij de ouders.” Ondanks de stap van staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen verwacht Jellesma dat het nog steeds “een immense klus wordt om alle individuele gevallen recht te doen”.

Jellesma noemt het ook een goede zaak dat gemeenten bij de situatie betrokken worden. Gekeken gaat worden of die hulp kunnen bieden aan ouders die een baan of een huis zijn kwijtgeraakt. Nu het ministerie overgaat tot compensatie, hoopt Jellesma dat veel verborgen gevallen in de kwestie boven water komen. Hij zegt dat er nog heel veel meer mensen de dupe zijn geworden van de affaire, maar dat die zich nooit hebben aangemeld omdat ze “het vertrouwen in de overheid kwijt zijn geraakt in de meest brede zin”.

Het ministerie van Financiën heeft momenteel zo’n 9000 gedupeerden in beeld, maar denkt dat in totaal 26.000 ouders ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt en behandeld.

Jellesma zegt dat gedupeerden die zich niet bij Financiën willen melden, dat ook bij BOinK kunnen doen.