Brandweer zoekt zonder succes naar ‘demonstratiepan’ in Hofvijver

De brandweer heeft dinsdag op verzoek van het Haags Historisch Museum naar een pan of deksel gezocht die een demonstrant tijdens de speech van premier Mark Rutte vorige week in de Hofvijver liet vallen. Duikers probeerden het voorwerp boven water te halen, maar dat leverde niets op.

Actievoerders sloegen tijdens de toespraak van Rutte in het Torentje onder meer op potten en pannen om hun ongenoegen met de coronamaatregelen te uiten. Een van de demonstranten liet een pannetje of deksel per ongeluk uit zijn hand glippen en in de vijver rollen, zo is te zien op een filmpje op sociale media. Het clipje werd tienduizenden keren bekeken.

Het Haags Historisch Museum zag het filmpje ook en vroeg de brandweer de pan dan wel de deksel op te sporen voor zijn ‘coronacollectie’. “Daarin proberen we de effecten van deze hele pandemie vast te leggen”, legt een woordvoerder uit. “We willen graag de pannendeksel toevoegen, maar we willen ook heel graag deze man spreken. Om zijn protestgeluid vast te leggen voor toekomstige generaties. Het liefst hebben we dan het filmpje, de pannendeksel en zijn verhaal.”

Het Haagse museum sluit niet uit dat de pannendeksel uit het filmpje al door iemand anders is opgevist, misschien wel door de eigenaar zelf. Het museum vraagt hem of degene die het kookgerei gevonden heeft contact op te nemen.