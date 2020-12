Grote zorgen over bezetting acute zorg tijdens feestdagen

Als het tijdens de komende feestdagen, en met name rond de jaarwisseling, op straat toch uit de hand loopt, is het maar de vraag of er op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Acute Zorg in ziekenhuizen voldoende personeel is om mensen te behandelen. “De mensen zijn al op, de rek is eruit. En nu personeel van andere afdelingen weer allemaal moet bijspringen voor de Covid-zorg, wordt het spannend hoe het op de Spoedeisende Hulp zal gaan. Daar kan dus waarschijnlijk niemand bijspringen als het druk wordt”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg en Welzijn.

Volgens Merlijn is het ziekteverzuim onder zorgpersoneel in deze maand ongekend hoog. Daar komt bij dat er maar mondjesmaat verlof mag worden opgenomen, zo bleek uit een rondvraag van de vakbond onder twintig ziekenhuizen. “Wie een dag vrij is, staat op een reservelijst en moet onmiddellijk aantreden als het in het ziekenhuis over de rand loopt”, aldus Merlijn.

De enige oplossing is volgens de vakbond dat “iedereen zich gedraagt tijdens de jaarwisseling. Zoek incidenten niet op en blijf thuis. Denk aan een ander”, benadrukt Merlijn. “Want als mensen zich rond de feestdagen niet aan de regels houden en elkaar toch opzoeken, ziet het zwaar overbelaste zorgpersoneel na de eerste week van januari misschien de derde coronagolf langskomen. En het houdt echt een keer op.”