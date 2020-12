Hof in zaak Nicky Verstappen: Jos B. blijft in voorarrest

Jos B. blijft in afwachting van zijn hoger beroep voorlopig in de cel. Dat heeft de raadkamer van het hof in Den Bosch dinsdag beslist in een besloten zitting. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt.

De 58-jarige B. is vorige maand door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. De jongen overleed daarbij, de rechtbank houdt de Limburger daarvoor verantwoordelijk. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geƫist. Zowel B. als het OM ging in hoger beroep.