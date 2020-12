Kabinet buigt zich over vernietigend toeslagenrapport

Een deel van het kabinet trekt zich dinsdagmiddag terug op het Catshuis om te praten over een vernietigend rapport over de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Een speciale Kamercommissie oordeelt daarin zeer hard over de rol die verscheidene bewindspersonen in die zaak hebben gespeeld.

De commissie is uiterst kritisch over de manier waarop de overheid ouders behandelde die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Die mensen is “groot onrecht” aangedaan en dat was te voorkomen geweest als de verantwoordelijke bewindspersonen beter waren omgegaan met de signalen van misstanden, die er wel degelijk waren.

Het rapport kan niet zonder gevolgen blijven, erkende minister-president Mark Rutte al. Hij wilde vrijdag na de ministerraad evenwel nog niet vooruitlopen op mogelijke politieke consequenties, zoals het aftreden van betrokken bewindspersonen of zelfs het hele kabinet. Allereerst moet volgens de premier “recht worden gedaan aan de ouders”, van wie het merendeel nog altijd wacht op compensatie.