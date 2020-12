‘Kabinet wil snelle en ruimhartige compensatie toeslagenaffaire’

Het kabinetsberaad over de toeslagenaffaire in het Catshuis is vooral gericht op een veel snellere compensatie voor de gedupeerde ouders, ook als dat betekent dat sommige mensen meer krijgen dan eigenlijk zou moeten. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van de NOS. De omvang en uitvoerbaarheid van zo’n ruimhartige regeling zijn nog wel onderwerp van gesprek.

Een speciale Kamercommissie kwam afgelopen week met een vernietigend rapport over de manier waarop de overheid ouders behandelde die ten onrechte beschuldigd werden van fraude met de kinderopvangtoeslag. Die mensen is “groot onrecht” aangedaan en dat was te voorkomen geweest als de verantwoordelijke bewindspersonen beter waren omgegaan met de signalen van misstanden, die er wel degelijk waren.

De Tweede Kamer dringt al langer aan op meer haast met compensatie voor de naar verwachting tienduizenden gedupeerden. Tot dusver hield verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) vol dat daar al het uiterste aan wordt gedaan, en dat meer spoed ten koste zou gaan van het noodzakelijke maatwerk.

De harde conclusies van de Kamercommissie, die verscheidene bewindspersonen en topambtenaren onder ede heeft gehoord, maken het evenwel onvermijdelijk dat het kabinet toch meer haast maakt. Over mogelijke politieke consequenties, zoals het aftreden van individuele bewindspersonen of zelfs het hele kabinet, zou nu nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk volgt begin januari nog een overleg.