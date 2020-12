Overwegend groene in plaats van witte kerst: zon en wolken

Een witte kerst zit er dit jaar opnieuw niet in, meldt weerbureau Weeronline in een vooruitblik. Voor het tiende jaar op rij valt er dan geen sneeuw van betekenis. Alleen in het oosten en Limburg kan een vlokje sneeuw vallen.

Komende dagen regent het volop en lokaal kan zelfs meer dan 50 millimeter regen vallen. Met 10 tot maximaal 14 graden is het allesbehalve koud. Op kerstavond neemt de neerslag af en daalt ook de temperatuur. Hier en daar kan nog een bui vallen en vooral in het oosten en zuidoosten kan die winters zijn. De eerste sneeuwvlokken van het seizoen zouden dan wel eens kunnen vallen.

Op eerste kerstdag verdwijnen de winterse buien en komt de zon af en toe tevoorschijn. Verder is het bewolkt en valt verspreid over het land een enkele regenbui. Alleen de Limburgse heuvels kunnen aan het begin van de ochtend een beetje wit kleuren. Er staat een matig en aan zee soms vrij krachtige wind en met 5 tot 7 graden is het frisser dan aan het begin van de week.

Na een nacht waarin kans is op een graadje vorst is het tweede kerstdag bewolkter. Wel blijft het op de meeste plaatsen waarschijnlijk droog. Er staat opnieuw een vrij krachtige wind waardoor het kouder aan zal voelen dan de 6 graden die de thermometer aangeeft.