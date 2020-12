Priklocatie GGD Hart voor Brabant komt in Veghel

De priklocatie van de GGD Hart voor Brabant komt in Veghel. Een voormalig distributiecentrum van een supermarkt aan de Amert geldt als een van de eerste drie locaties in het land waar zorgmedewerkers het Pfizer-vaccin toegediend krijgen. De planning is uiterlijk 11 januari te beginnen, meldt de GGD.

In de GGD regio’s Utrecht en Rotterdam komen de andere twee priklocaties die uiterlijk 11 januari opengaan. Waar die precies komen, wordt woensdagochtend bekendgemaakt. De eerste prik wordt op vrijdag 8 januari gezet, is nog steeds het plan. Op welke van de drie locaties dat zal gebeuren is nog niet bekend.

De locaties moeten voldoen aan een reeks voorwaarden, waaronder het hebben van voldoende parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en genoeg opslagruimte voor vaccinatiematerialen. Therese Claassen van GGD Hart voor Brabant stelt dat de locatie in Veghel, voldoet aan al die eisen van het RIVM en bovendien geschikt is om op te schalen, “zodat in de loop van volgend jaar hier ook de grote groep 18 tot 60 jarigen, zonder medische indicatie, terechtkan voor het coronavaccin”.

De overige 22 priklocaties worden allemaal op 18 januari geopend.