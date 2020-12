Uitgesteld rijexamen kan tot eind maart worden ingehaald

Rijexamens en toetsen die voor de periode van 15 december tot en met 19 januari waren gepland, maar door de lockdown zijn uitgesteld, kunnen tot en met 31 maart worden ingehaald. Dat heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gemeld,

In de periode van 15 december tot en met 19 januari worden in totaal 190.000 examens, toetsen en rijtesten uitgesteld. Hiervoor zijn speciale plekken beschikbaar in de reserveringssystemen, die sinds vrijdag 18 december weer zijn geopend voor inhaalexamens, aldus het CBR.

Het inhalen van examens gebeurt zonder extra kosten bij het CBR. Voor uitgestelde examens uit 2020 blijft volgend jaar het examenbedrag van 2020 gelden.

De examens die al waren ingepland vanaf 20 januari, gaan wel gewoon door. Ze kunnen kosteloos worden geannuleerd of verplaatst, bijvoorbeeld als een opleider weet dat zijn kandidaat niet op tijd rijvaardig zal zijn.