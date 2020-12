UMC Utrecht stopt deels met studie naar effect bloedverdunners

Het UMC Utrecht stopt met het onderzoek naar het effect van hoge doses bloedverdunners bij ernstige zieke coronapatiënten die op de intensive care worden behandeld. De hoge doses antistollingsmiddelen laten bij deze zieken geen verbetering zien ten opzichte van een standaard doses. Onafhankelijke adviesraden hebben geadviseerd te stoppen met het onderzoek, omdat de hoge dosis niet blijkt te werken en niet valt uit te sluiten of de hoeveelheid medicijnen schade kan veroorzaken.

De studie wordt wel voortgezet onder minder ernstig zieke patiënten met Covid-19 die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook buiten het onderzoek om krijgen coronapatiënten soms bloedverdunners.

Die worden gegeven, omdat het virus een groter risico op bloedstolsels in de longen met zich meebrengt. Deze ongebruikelijke stolling kan tot allerlei complicaties leiden, zoals longkwalen, een hartaanval of beroertes, aldus het ziekenhuis dinsdag in een verklaring.