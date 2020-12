Utrechtse ‘politiemol’ veroordeeld tot vier jaar cel

De 45-jarige ‘politiemol’ Orm K. uit Vianen is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De verdachte was politieagent en speelde twee jaar lang vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen door aan criminelen. Ook verkocht hij zijn politiekleding. Naast de celstraf mag K. negen jaar niet meer werken als politieagent, bepaalde de rechtbank in Utrecht.

K. zit sinds zijn arrestatie op 17 mei vast. Bij het doorzoeken van zijn politielocker vonden rechercheurs geprinte vertrouwelijke stukken die niets te maken hadden met zijn eigen politiewerk. In zijn woning werd bovendien een pgp-telefoon aangetroffen, waarmee hij versleutelde berichten kon versturen.

K. had als politieagent toegang tot vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, kentekeninformatie en opsporingsonderzoeken. Hij kreeg 100 euro voor een kenteken en 500 euro als hij een volledig dossier doorspeelde. Hij heeft verder bekend dat hij vier politie-uniformen heeft verkocht. Hij heeft in totaal 30.000 euro verdiend met zijn acties.

“Daarmee bedroog hij niet alleen zijn directe collega‚Äôs, maar ondermijnde hij ook de Nederlandse rechtsstaat”, oordeelt de rechtbank. “Van een politieagent wordt verwacht dat deze integer en betrouwbaar is. Met zijn handelen stond daarentegen elke keer zijn eigen belang voorop. Dit alles neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk.”

De vader van K. was eveneens politieman. Hij werd in 1977 door RAF-terrorist Knut Folkerts in Utrecht doodgeschoten.