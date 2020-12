9 van de 10 coronabrandhaarden in christelijke gemeenten

Negen van de tien coronabrandhaarden in Nederland is een christelijke gemeente, bevestigt het RIVM na berichtgeving door Trouw. Van de twintig gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners waren er veertien christelijk. Binnen de top tien waren het er zelfs negen, berekende het RIVM.

Epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM bekeek met collega’s alle gemeenten waar de SGP of de Christenunie bij de laatste verkiezingen meer dan 20 procent van de stemmen haalde. Dat zijn in totaal 42 christelijke gemeenten. Veertien van hen bleken in de top 20 van de gemeenten met de meeste besmettingen per honderdduizend inwoners te staan en negen in de top eerste tien gemeenten met de meeste gemelde besmettingen.

“We signaleren inderdaad dat het aantal besmettingen in sommige regio’s hoger is”, aldus een woordvoerder van het RIVM. “En dat dat voornamelijk christelijke gemeenten zijn.”

Hoe de besmettingen binnen een gemeente verdeeld zijn, weet het RIVM niet. “Maar het is aannemelijk dat de christelijke gemeenschappen de verklarende factor zijn omdat het verband anders niet zo duidelijk was”, aldus Van den Hof tegen dagblad Trouw.

Ze heeft geen duidelijke oorzaak voor het hoge aantal besmettingen in de gemeenten kunnen vaststellen, maar noemt wel wat mogelijkheden, zoals de grote gezinnen. Als één gezinslid het virus oploopt, is de kans dat ook de rest het krijgt groot. Ook het feit dat leerlingen van reformatorische scholen vaak uit verschillende gemeenten komen, kan bijdragen aan de hoge besmettingsgraad. Kerkbezoek hoeft in principe geen directe oorzaak te zijn, aldus Van den Hof. “Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, afstand bewaart en na de dienst niet blijft napraten, zie ik er geen belangrijke risicofactor in.”