Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft gelijk

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal niet toe- of afgenomen. In totaal behandelen ziekenhuizen nu 2289 coronapatiënten. Op de intensive cares nam het aantal wel toe tot 603 Covid-19 patiënten. Dat zijn er 19 meer dan een dag eerder. Er liggen vijf coronapatiënten op de ic in Duitsland, een toename van drie ten opzichte van dinsdag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte de laatste cijfers woensdag bekend. Dinsdag maakte het aantal coronapatiënten een grote sprong, van in totaal 127 extra patiënten. Die dag werd ook duidelijk dat een groot deel van de reguliere zorg wordt stilgelegd vanwege het toenemende aantal coronapatiënten. Alleen kritieke behandelingen gaan door, veel planbare zorg wordt uitgesteld.

Het aantal coronabesmettingen steeg de laatste weken flink. Daarna volgde een gestage toename van het aantal ziekenhuisopnames, die naar verwachting nog enkele weken zal doorzetten. Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn zeventien coronapatiënten verplaatst naar een andere regio, van wie zeven ic-patiënten.