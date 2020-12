‘Corona slaat diepe krater in festivallandschap’

Begin dit jaar was de verwachting dat er in 2020 bijna 1200 kunst- en cultuurfestivals zouden zijn met in totaal 27,4 miljoen bezoekers. Maar toen gooide corona roet in het eten. In 2020 vonden er uiteindelijk maar 190 festivals plaats, met bij elkaar slechts 1,4 miljoen bezoekers. Dat meldt de Vereniging van Evenementenmakers

“Corona slaat een diepe krater in festivallandschap”, aldus de vereniging. “Daarmee zijn we terug op het aantal van 1985. En dat terwijl de festivalsector er begin 2020 zo goed voor stond.”

Het onderzoeksbureau Respons becijferde onlangs een omzetderving van 2 miljard euro voor de gehele evenementensector. “De rampzalige cijfers van 2020 staan in schril contrast met de recordcijfers van 2019”, aldus de verenging. Bestedingen van bezoekers (tickets, eten en drinken) kwamen toen uit op 961 miljoen euro. De bruto-recette steeg in 2019 naar een recordhoogte van 300 miljoen euro en bijna 10 miljoen verkochte tickets.