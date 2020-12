Extra aandacht voor vliegtuigen die Schiphol tegelijk naderen

Luchtverkeersleiders en piloten krijgen een extra training in de procedures die zij moeten volgen als twee vliegtuigen tegelijkertijd Schiphol naderen en daar willen landen. Aanleiding voor de extra aandacht is een incident eind september, toen twee passagierstoestellen te dicht bij elkaar kwamen toen ze wilden landen. Uit onderzoek van Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) bleek dat dergelijke voorvallen vaker voorkomen.

Het ene toestel wilde landen op de Zwanenburgbaan. Het andere toestel kwam uit de tegenovergestelde richting en wilde landen op de Aalsmeerbaan. Beide piloten volgden de instructies van de luchtverkeersleider, maar het toestel voor de Aalsmeerbaan moest afremmen en daalde daardoor minder snel dan het andere vliegtuig. Tijdens een draai kwamen de toestellen dichter bij elkaar dan volgens de regels mag. De piloot corrigeerde de afstand na een waarschuwing van de verkeersleider.

Volgens de LVLN moet de procedure beter. Er is een animatievideo voor piloten gemaakt en er zijn technische verbeteringen doorgevoerd in de verkeerstoren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de hoogte gesteld.