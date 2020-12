Groothandels stoppen met verkoop niet-essentiële producten

Zelfbedieningsgroothandels als de Makro en de Sligro zijn woensdag per direct gestopt met de verkoop van niet aan eten gerelateerde producten. Dat maakte het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL bekend. Het gaat onder meer om elektronica, mediaproducten, kleding en speelgoed. De groothandels hebben dat besluit samen met het CBL genomen om het aantal verplaatsingen van klanten te beperken en het zogenoemde funshoppen tegen te gaan, zegt een woordvoerster van het CBL.

Nadat vorige week veel winkels werden gesloten, nam de drukte bij de Makro, de Sligro en kleinere zelfbedieningsgroothandels enorm toe. Klanten kochten op grote schaal niet-essentiële producten als televisies en speelgoed. Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en Justitieminister Ferd Grapperhaus hadden daar eerder deze week al veel kritiek op. Volgens de burgemeesters was het veel te druk. “We willen minder mensen op straat hebben, ook bij die groothandels.”

De winkelbedrijven hebben daarom hun maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, aldus het CBL, en vrijwillig besloten om producten die niet aan eten gerelateerd zijn niet meer te verkopen zolang de gedeeltelijke winkelsluiting blijft gelden. Dinsdag zijn voorbereidingen getroffen om een deel van het assortiment niet meer toegankelijk te maken, zodat klanten die woensdag niet meer konden kopen. “We zijn solidair met ondernemend Nederland”, stelt de Makro.

Zelfbedieningsgroothandel HANOS blijft vooralsnog het gehele assortiment verkopen, zegt een woordvoerster. “We zijn meer op horeca gericht en verkopen ook geen producten die niets met koken, tafelen of eten te maken hebben.” Voor alle groothandels geldt dat klanten er alleen terecht kunnen met een speciaal pasje. Alle winkels hebben een deurbeleid zodat er in principe niet teveel mensen tegelijk in de winkel zijn.