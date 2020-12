Investeerders verdienen goud geld aan bitcoin-manie

Eén bitcoin is inmiddels meer dan 23.000 dollar waard. Of tenminste, dat was het geval op vrijdag 18 december. De prijs van de populaire cryptomunt stijgt zo snel dat het nu misschien alweer een heel andere waarde heeft. Veel experts verwachten dat de stijging nog wel even door zal zetten, is gezien het vertrouwen dat grote instituties in de bitcoin lijken te hebben.

Nieuw record

Woensdag 16 december ging het inmiddels zeer kostbare bitcoinmuntje door de magische grens van 20.000 euro heen. Dat was al een nieuw record. Iedereen die nu dus ook maar een klein stukje bitcoin in zijn of haar bezit heeft maakt winst – zelfs als je op het slechts denkbare moment, aan het einde van de vorige piek, hebt geïnvesteerd.

Het herstel na de val

Die vorige piek was er in 2017. Toen naderde de koers ook even de 20.000 dollar, maar daarna ging die flink onderuit. Twee jaar geleden, 2018 dus, was de munt nog 3300 dollar waard. Maar in december 2019 was dat weer gestegen naar ongeveer 6800 dollar, en afgelopen oktober bereikte de koers 10.500 dollar. Pas in november begon het echt weer ergens op te lijken: 19.738 dollar werd er toen voor de bitcoin betaald.

Bitcoins kopen

De prijs is dus in relatief korte tijd flink opgelopen; sinds begin 2020 is het rendement ruim 180 procent. Uiteraard heeft dat ermee te maken dat er flink wat bitcoins verkocht worden, maar waarom wil iedereen ineens weer een bitcoin kopen? Daar valt veel over te zeggen – en dat wordt dus ook gedaan – maar kort samengevat heeft dat alles te maken met het vertrouwen dat steeds meer mensen hebben in de munt.

Vertrouwen geeft vertrouwen

Deels wordt dat vertrouwen aangewakkerd door het vertrouwen dat grote bedrijven nu in de munt lijken te hebben. Een ander deel van de verklaring is waarschijnlijk juist het gebrek aan vertrouwen dat we sinds de crisis in andere betaalmiddelen hebben. Als de wereldeconomie op omvallen lijkt te staan en zelfs een reus als PayPal ineens iets ziet in de bitcoin, brengt dat een hoop investeerders in beweging. Dat maakt de vooruitzichten bovendien een stuk stabieler dan ze in 2017 waren.

PayPal en andere grote jongens

Afgelopen oktober liet de Amerikaanse betaaldienst PayPal weten dat zij vanaf begin 2021 cryptomunten gaan verkopen. Dat was overigens niet alleen goed nieuws voor de toen nog niet zo gelukkige bitcoin-bezitter, maar ook voor iedereen die had geïnvesteerd in Bitcoin Cash, Ethereum en Litecoin. Ook grote organisaties zoals Square en Grayscale investeerden in bitcoin. Verzekeraar MassMutual kocht voor 100.000 miljoen dollar bitcoins. Daarnaast bieden steeds meer banken en vermogensbeheerders bitcoin-gerelateerde diensten aan; de ING, ABN Amro, Fidelity en BlackRock zijn al om.

De cryptomunt als gangbaar betaalmiddel

Het feit dat een bedrijf zoals PayPal het aandurft om met deze cryptomunten in zee te gaan, geeft anderen de moed hetzelfde te doen. Of, zoals de CEO van Paypal, Dan Schulman, het zegt: “De verschuiving naar digitale valuta’s is onvermijdelijk, en brengt duidelijke voordelen met zich mee. Het biedt financiële exclusiviteit en toegankelijkheid. Het betalingssysteem is efficiënt, snel en veerkrachtig, en het biedt regeringen de mogelijkheid om snel geld naar burgers over te maken.”

Veilig investeren

Stabiele vooruitzichten of niet: er valt niets te winnen, als er niet ook iets valt te verliezen. Investeren met geleend geld of geld dat je niet kan missen, blijft onverstandig. Gebruik dus alleen dat potje met geld dat eigenlijk bedoeld was voor die verre vakantie die nu niet doorgaat.