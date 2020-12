Neergestoken supermarktmedewerker Amsterdam is 18-jarige man

De medewerker van de supermarkt in Amsterdam die op dinsdag werd neergestoken, is een 18-jarige man. Hij ligt nog steeds met zwaar letsel in het ziekenhuis, meldt de politie woensdag.

Het steekincident gebeurde rond 15.00 uur in de supermarkt aan de Hemholzstraat in Amsterdam-Oost. De medewerker en een nog onbekende man raakten met elkaar in gevecht. Na het incident vluchtte de verdachte via een tijdelijk uitgang aan het Christiaan Huygensplein naar buiten. Het slachtoffer moest dinsdag in kritieke toestand worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondanks een speuractie van de politie vanuit de lucht en vanaf de grond is de verdachte niet gevonden.

Het Parool en De Telegraaf melden dat de aanleiding voor de steekpartij een slepende vete is tussen Amsterdamse drillrapgroepen. Het slachtoffer zou lid zijn van een drillrapformatie uit de Bijlmer. De dader zou gelieerd zijn aan rivalen uit de naburige Venserpolder. Hierover heeft de politie geen mededelingen gedaan.