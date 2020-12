Peiling: CDA krijgt meer zetels door Hoekstra, VVD blijft gelijk

Het CDA is in een peiling van Kantar met drie zetels gestegen ten opzichte van zes weken geleden. Volgens de opiniepeiler is de stijging te danken aan de leiderschapswissel binnen de partij. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) maakte bijna twee weken geleden bekend Hugo de Jonge te vervangen als CDA-lijsttrekker.

Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zou het CDA volgens Kantar 17 zetels halen. De VVD, die op 43 zetels blijft staan, blijft de grootste partij. De PVV van Geert Wilders volgt met 20 virtuele zetels, eentje meer dan in november. Regeringspartijen D66 en de ChristenUnie gaan er ten opzichte van de vorige peildatum beiden vier zetels op vooruit. Daardoor stijgt D66 tot 15 zetels en de ChristenUnie tot 10.

SP (9) en PvdA (14) leveren allebei een zetel in. Bij GroenLinks (10) is er vergeleken met zes weken eerder een afname van drie zetels. Forum voor Democratie staat na het conflict binnen de partij op twee zetels, drie minder dan bij de vorige peiling van Kantar. JA21, de partij die de bij FVD opgestapte Annabel Nanninga en Joost Eerdmans oprichtten, kan op een Kamerzetel rekenen.

In een recente peiling van Maurice de Hond steeg het CDA in twee weken tijd, dus na de bekendmaking van Hoekstra, met vijf zetels naar 19. I&O Research noteerde vorige week een toename van zes zetels ten opzichte van vorige maand en sprak van een ‘Wopke-effect’.