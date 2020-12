Theorie-examens langer geldig door coronacrisis

Het theorie-rijexamen blijft langer geldig, schrijft verkeerminister Cora Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om examens die verlopen tussen 1 januari en 1 mei 2021. Door de coronacrisis zijn er nu geen examens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Om te voorkomen dat mensen straks zonder geldig theorie-examen komen te zitten, wordt de geldigheid verlengd tot 1 oktober. Een theoriecertificaat is nodig om ook praktijkexamen te mogen doen.

Eerder dit jaar zorgde Van Nieuwenhuizen voor een oplossing binnen de Europese Unie voor bestuurders van wie het rijbewijs verliep tussen 1 februari en 30 november 2020. Zij konden nog negen maanden doorrijden. In januari komt de Europese Commissie met een nieuwe geldigheidsregeling voor rijbewijzen die na die periode verlopen, aldus de minister.

In de tussentijd wordt gezocht naar een oplossing voor mensen met rijbewijzen die sinds 1 december al niet meer geldig zijn. Daarover is de minister nog in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.