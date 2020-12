Tweede inzameldag vuurwerk levert ruim 200 kilo op

Op de tweede inzameldag van vuurwerk is ruim 200 kilo ingeleverd. In Rotterdam werd 111 kilo vuurwerk afgegeven. Utrecht begon woensdag met de actie en daar werd 90 kilo aan de gemeente overhandigd.

Op dinsdag ging de inzamelactie van de vier grote steden van start in Rotterdam, toen werd er 79 kilo vuurwerk ingeleverd. “Er zit een stijgende lijn in en dat is mooi. Uiteindelijk denken we in deze drie dagen een paar honderd kilo in te zamelen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Donderdag is de laatste inzameldag in Rotterdam en Utrecht.

In Utrecht werd naast het vuurwerk ook 7,5 kilo noodsein ingeleverd. Dat is niet illegaal en bedoeld om af te steken voor het geven van een noodsignaal, bijvoorbeeld vanaf een boot. De gemeente is “best tevreden” over de eerste dag, laat een woordvoerder weten. “Elke cobra die niet onveilig in een schuurtje ligt of wordt afgestoken, is meegenomen.”

Bij de inzamelingsactie kan al het vuurwerk worden ingeleverd bij de gemeente. Ook zwaar vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod van dit jaar. Per persoon kan tot 25 kilo worden ingeleverd zonder dat een boete of strafblad volgt. In Amsterdam start de actie donderdag, in Den Haag op maandag.