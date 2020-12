Weer passagiers op ferry’s vanuit Verenigd Koninkrijk

Er zijn weer passagiers aan boord van ferry’s die varen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, na het opheffen van het inreisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk dinsdagavond. De reizigers moeten wel een recente en negatieve PCR-coronatest overleggen om toegelaten te worden tot Nederland. Vrachtwagenchauffeurs hoeven geen coronatest te laten zien.

Een woordvoerder van rederij Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, zegt dat er een zeer klein aantal passagiers aan boord is van het schip dat nu onderweg is. Om aan boord te worden gelaten voor noodzakelijke reizen moesten ze dus een negatieve test indienen die bij aankomst maximaal 72 uur oud mag zijn. Het is volgens de woordvoerder vooral druk met vracht aan boord vanwege de brexit.

Stena Line en DFDS, de veerdienst tussen IJmuiden en Newcastle, haalden zondag nog mensen van boord, na het nieuws dat passagiers uit het Verenigd Koninkrijk niet meer welkom waren in Nederland vanwege de nieuwe en zeer besmettelijke variant van het coronavirus.