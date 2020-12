Zuid-Afrika mag veroordeelde Kouwenhoven het land uitzetten

Zuid-Afrika mag de veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven het land uitzetten. Een hooggerechtshof verwierp het bezwaar van de Nederlander, meldt persbureau Bloomberg.

Kouwenhoven werd door Zuid-Afrika tot zogenoemd ongewenst persoon verklaard. De zakenman moet in Nederland een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld. Hij smokkelde wapens voor voormalig president Charles Taylor tijdens een burgeroorlog in het West-Afrikaanse land.

Eind 2017 werd hij op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie opgepakt in Kaapstad. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en kreeg hij huisarrest in afwachting van een besluit over het uitleveringsverzoek dat Nederland had ingediend. Begin dit jaar nog wees de rechtbank in Kaapstad dat verzoek af.

Kouwenhoven heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Maar de Hoge Raad oordeelde eind 2018 dat de opgelegde straf in stand blijft, waarmee deze definitief is geworden.