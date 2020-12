Bijleveld: denk met kerst ook aan militairen in het buitenland

Defensieminister Ank Bijleveld roept op Twitter op om deze kerst “ook eens een momentje” te denken aan de Nederlandse militairen in het buitenland. Daarbij deelt ze een foto waarop Nederlandse militairen te zien zijn die in 1950 kerst vierden in Korea. Nederlandse militairen zijn nu op missie in bijvoorbeeld Afghanistan, Litouwen, Irak en Jordanië.

“Nederlandse militairen vieren Kerst in Korea (1950). Ook op dit moment bevinden zich zo’n 500 Nederlandse militairen op missie in het buitenland. Denk deze Kerst ook eens een momentje aan hen!”, schrijft de minister.

Dit jaar maakt de Defensietop ook een ‘virtuele kersttour’ langs militairen die de feestdagen in hun missiegebied doorbrengen. Bijleveld, staatssecretaris Barbara Visser en de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer spraken woensdag militairen op verschillende locaties. Via een liveverbinding vroegen ze de militairen hoe het is kerst ver van huis te vieren, hoe het thuisfront ermee omgaat dat zij van huis zijn en wat er de tijdens de kerstdiners wordt gegeten. Vorig jaar bezochten ze nog fysiek eenheden die tijdens de feestdagen aan het werk waren, maar dat kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan.