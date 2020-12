Dode door groot ongeval op de A2 bij Nieuwegein

Een vrouw is woensdagavond om het leven gekomen door een groot ongeval op de A2 ter hoogte van Nieuwegein (Utrecht). Daar kwamen tegen het einde van de avond meerdere auto’s met elkaar in botsing. De weg werd in beide richtingen afgesloten, nadat in een van de betrokken voertuigen jerrycans werden gevonden met daarin een onbekende vloeistof. Die bleek achteraf niet gevaarlijk.

Volgens de politie zijn inzittenden van een van de auto’s weggerend. De politie kan niet meedelen of zij in het voertuig zaten met de jerrycans.

Of er andere mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Wel werd de hulp van een traumahelikopter ingeschakeld. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio zijn ongeveer vijf personenauto’s bij het ongeluk betrokken. Zeker twee auto’s raakten zwaar beschadigd.

De A2 gaat pas open zodra de politie de toedracht heeft onderzocht en Rijkswaterstaat reparaties heeft uitgevoerd. Het verkeer dat door het ongeval vaststond, is weggeleid. Ook een politiehelikopter hing boven de snelweg.