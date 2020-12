Drie mensen mogen op bezoek komen tijdens Kerstmis

In Nederland mogen donderdag en op eerste en tweede kerstdag drie mensen van buiten het gezin per dag op bezoek komen. Sinds dinsdag 15 december mochten per dag maximaal twee mensen op visite komen, maar in verband met Kerstmis is daarop een uitzondering gemaakt. Kinderen onder de dertien jaar tellen niet mee voor deze regels.

Premier Mark Rutte verklaarde in zijn toespraak vorige week dat kerst dit jaar “sober” blijft. “We hebben geen keus. Het aantal contactmomenten móet omlaag”, zei hij vanuit het Torentje.

Door de maatregel hebben veel mensen die kerst met familie wilden vieren flink moeten puzzelen wie ze wanneer kunnen ontvangen, of wie ze dit jaar niet kunnen zien.