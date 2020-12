Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen corona. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.

Als het vaccin van Moderna ook wordt goedgekeurd, vermoedelijk 6 januari, dan komt ook daar weer een apart advies over, net als over alle nog volgende geschikte vaccins. Bij elk nader advies wordt gekeken hoe het nieuwe middel op de beste manier kan worden gebruikt en voor wie.

De Gezondheidsraad adviseerde medio november dat, als er een vaccin tegen corona zou zijn, senioren en zieken als eersten moesten worden geprikt, maar ook zorgmedewerkers met direct patiƫntencontact moesten volgens dat advies vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico hebben om besmet te raken. Inmiddels is besloten dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eersten een oproep zullen ontvangen. Er wordt begonnen met prikken op 8 januari.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn.