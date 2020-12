Iets meer coronapatiënten op verpleegafdeling, iets minder op ic

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag slechts licht toegenomen, met 13 in totaal. In totaal zijn nu 2302 coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Alleen op verpleegafdelingen was een toename. Op de intensive cares werd het juist iets rustiger. Daar liggen nu 590 patiënten met Covid-19, 13 minder dan een dag eerder. Zes van deze coronapatiënten liggen op de ic in Duitsland, één meer dan woensdag.

Het aantal coronapatiënten bleef woensdag gelijk. Dinsdag steeg het nog fors, met in totaal 127 extra patiënten. Door de drukte in ziekenhuizen worden veel reguliere behandelingen die geen haast hebben uitgesteld.

De afgelopen weken nam het aantal coronabesmettingen flink toe. Daarna steeg het aantal ziekenhuisopnames. De verwachting is dat de drukte in de ziekenhuizen nog verder zal toenemen, ook als door de lockdown het aantal nieuwe besmettingen binnenkort zal gaan afnemen, zoals het kabinet hoopt. Een lager aantal besmettingen heeft pas na enige tijd effect op de ziekenhuisopnames.

Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn 19 coronapatiënten verplaatst naar een andere regio, onder wie 4 ic-patiënten.