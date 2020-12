Inzameling vuurwerk start in Amsterdam, na Rotterdam en Utrecht

In Amsterdam kan donderdag en zondag op verschillende plekken in de stad vuurwerk ingeleverd worden. In Rotterdam is het voor de derde en laatste dag mogelijk straffeloos van vuurwerk af te komen dat dit jaar niet afgestoken mag worden. Utrecht startte de actie woensdag en zamelt donderdag voor de tweede en laatste dag in. Vanaf maandag begint de inzameling in Den Haag.

Op de eerste inzameldag liep het nog geen storm in Rotterdam. Er werd nog net geen 80 kilo vuurwerk ingeleverd. “Het moet op gang komen, denk ik”, zei een woordvoerder dinsdag. Op woensdag werd er al iets meer ingeleverd, 111 kilo. De eerste dag in Utrecht leverde 90 kilo op.

Het verkopen, afsteken en bezitten van vuurwerk is dit jaar verboden. Daarmee hoopt de regering druk op de zorg door ongelukken met vuurwerk in de nu al drukke coronatijd te verminderen. In de grote steden kan al het vuurwerk ingeleverd worden zonder daar een boete of strafblad voor te krijgen. Dat geldt ook voor zwaar vuurwerk dat voor het vuurwerkverbod al verboden was.