Verpleeghuizen aansprakelijk gesteld om ‘rigide bezoekverbod’

Advocaat Liesbeth Zegveld heeft twee verzorgingstehuizen aansprakelijk gesteld wegens ‘onrechtmatig handelen’ tijdens de eerste lockdown, omdat er nauwelijks bezoek mogelijk was. Zegveld doet dat namens twee families die in die periode een naaste verloren. De zorginstellingen zijn per brief op de hoogte gesteld.

Volgens de advocaat was er sprake van een ‘rigide bezoekverbod’ en werd er niet gekeken naar ‘maatwerk’. “Er waren vanuit de overheid helemaal geen specifieke beperkingen gesteld aan bezoek in de stervensfase”, zegt Zegveld in de Volkskrant.

Zegveld wil dat de instellingen Zonnehuisgroep Amstelland en stichting Amsta zelf gaan onderzoeken hoe hun zorg gefunctioneerd heeft, anders stapt ze naar de rechter. “We hebben de zaak nu neergelegd bij de instellingen. Dit moet worden uitgezocht. Ik wil dat ze verantwoording afleggen voor hun handelen.”