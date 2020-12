Nieuwe variant coronavirus gevonden bij persoon in regio Rijnmond

De nieuwe variant van het coronavirus is bij ten minste één persoon in de regio Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond na berichtgeving in het AD. Het is, voor zover bekend, de derde Nederlander die besmet is met de gemuteerde en daardoor besmettelijkere variant van het coronavirus.

De GGD doet nog onderzoek en kon geen verdere informatie geven over hoe de patiënt besmet is geraakt. Dinsdag werd bekend dat twee mensen uit de regio Amsterdam de nieuwe coronavariant hadden opgelopen. De besmettingen waren al van de eerste helft van december en hebben niets met elkaar te maken. Uit bron- en contactonderzoek naar die twee Nederlanders bleek dat er geen enkel verband is met het Verenigd Koninkrijk.

De mutatie van het virus gaat momenteel rond in het Verenigd Koninkrijk en lijkt niet gevaarlijker, maar wel een stuk besmettelijker. Ook in Zuid-Afrika waart een nieuwe variant van het coronavirus rond, die gelijkenissen met de ‘Britse mutatie’ toont.

Ongeacht de variant van het virus gelden de gebruikelijke afspraken voor thuisisolatie van de besmette persoon en zijn of haar nauwe contacten. Het RIVM doet wekelijks een steekproef en houdt op die manier de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten. Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, zei deze week er vrijwel zeker van te zijn dat het coronavaccin ook gaat werken tegen het gemuteerde virus.