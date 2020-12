Politie vindt menselijke resten in uitgebrande hut Luyksgestel

Tussen het puin van een uitgebrande spottershut in de bossen van Luyksgestel zijn inderdaad menselijke resten aangetroffen, maakte de politie Oost-Brabant vrijdag bekend. Donderdag had de politie al het vermoeden uitgesproken dat deze er lagen.

De identiteit van de overleden persoon is nog niet vastgesteld. Ook de oorzaak van de brand en het overlijden zijn nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of er een verband is met een vermiste man.

De brand werd donderdag ontdekt in het bosgebied bij de Belgische grens waar de politie op zoek is naar deze vermiste man. De natuurliefhebber was waarschijnlijk woensdag aan het einde van de avond het bosgebied ingetrokken met zijn fiets.