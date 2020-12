In een bedrijfspand in Hoogeveen (Drenthe) heeft de politie 1203 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Agenten waren gaan kijken na een tip dat er mogelijk een grote hoeveelheid vuurwerk was afgeleverd en opgeslagen.

De partij is in beslag genomen en afgevoerd. Onderzoek naar de eigenaar van het illegale vuurwerk heeft nog niet geleid tot een aanhouding, aldus de politie.