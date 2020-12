Burgemeester over onrust in Veen: dieptepunt is bereikt

“Het dieptepunt is bereikt” wanneer hulpverleners belaagd worden in de uitoefening van hun werk. Dat zegt burgemeester Egbert Lichtenberg van de Brabantse gemeente Altena zaterdag in een persverklaring, na meerdere onrustige nachten in het dorp Veen. Van vrijdag- op zaterdagnacht voelden brandweerlieden zich zo onveilig tijdens het blussen van een sloopauto, dat zij weer weg zijn gegaan.

Op de plek van de autobrand waren volgens een woordvoerder van de gemeente tussen de vijftig en honderd mensen op straat aanwezig. Er werd vuurwerk afgestoken, luide muziek gedraaid en mensen hadden drank bij zich volgens lokale media. Een stuk vuurwerk is onder de brandweerauto gekomen, waarna de brandweerlieden besloten te vertrekken voordat de brand was geblust. Zij keerden later terug. De woordvoerder van de gemeente zegt dat het niet bekend is of het vuurwerk met opzet onder de brandweerwagen terecht is gekomen. Het was de vierde nacht van onrust in Veen.

“We willen niet toe naar een situatie dat we aanvullende maatregelen moeten nemen, dus ik roep iedereen op om met respect voor elkaar en juist in omzien naar elkaar, ook richting hulpverleners, zich te gedragen op een verantwoorde manier”, zegt de burgemeester. De politie geeft de hoogste prioriteit aan het handhaven van de openbare orde en de afhandeling van geweldsincidenten, staat verder in de verklaring.

Ook de brandweer doet een beroep op de inwoners. “We willen niet naar een situatie dat we mensen in nood geen hulp kunnen verlenen. Dus denk na bij wat je doet. De veiligheid van onze eigen mensen staat voorop. Help ons voorkomen dat we ons werk niet meer kunnen doen.”