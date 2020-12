Hoogste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds 7 november

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2342 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 7 november. In de afgelopen twee weken steeg het aantal opgenomen patiënten met bijna 700.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de verpleegafdelingen 1734 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan op vrijdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg afgelopen etmaal met vijftien, van 593 naar 608. In totaal steeg het aantal opgenomen coronapatiënten dus met 45 ten opzichte van vrijdag.

Ziekenhuizen hebben op dit moment nog iets meer dan 250 bedden op de intensive cares en bijna 3000 bedden op verpleegafdelingen over. Het aantal opgenomen patiënten kan nog tot half januari stijgen, vreest het LCPS.

Sinds eind september worden patiënten verspreid over het land om de druk zo gelijkmatig mogelijk te verleden. Afgelopen etmaal zijn zeven coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s. Sinds september zijn al meer dan 1800 mensen zo verspreid over het land. Zeven mensen liggen op een intensive care in Duitsland, evenveel als op vrijdag.