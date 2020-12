Hulplijn van Rode Kruis biedt luisterend oor tijdens kerst

De hulplijn van het Rode Kruis is de afgelopen kerstdagen door zo’n honderd mensen gebeld. Daarmee was het woensdag, donderdag en vrijdag overdag wat drukker dan tijdens normale dagen. “Opvallend is dat er nu veel bellers zijn die met psychische problemen kampen zoals een posttraumatische stressstoornis, en die nu extra in de problemen zijn gekomen door de lockdown”, zegt een woordvoerder.

Er belden ook meer jongeren dan normaal. “Veel jongeren die zorgen en angsten hebben over corona, maar familie en vrienden daarmee niet willen lastigvallen.” De hulplijn bood een luisterend oor en troost met een positieve toon, waardoor de stress en paniek verminderd werd en dat gaf rust, gaven de bellers aan.

De telefoonlijn van het Rode Kruis bleef tijdens de kerstdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur open omdat de organisatie vooraf signalen kreeg dat mensen alleen zijn en het moeilijk hebben in deze tijd, zegt de woordvoerder. “Daarnaast hadden mensen vragen over hun quarantaine, bijvoorbeeld omdat ze geen eten konden krijgen via overvraagde thuisbezorgdiensten.” Burgerhulpverleners die in de buurt wonen konden dan worden opgeroepen om hulp te bieden. “En wij hebben met onze vrijwilligers mensen ook geholpen om bij de GGD en het ziekenhuis te komen.” Ook tijdens de volgende feestdag op 1 januari is de telefoonlijn overdag bereikbaar op 070-4455 888.