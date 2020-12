In totaal bijna 2,2 miljoen mensen zien kerstspeech koning

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander, vrijdag rond 13.00 uur op NPO 1, heeft ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Naar de herhaling aan het eind van de middag keken nog eens bijna 800.000 mensen en via NPO 2 zo’n 176.000.

Bij elkaar opgeteld komt dat neer op 2,2 miljoen tv-kijkers, bijna evenveel als er keken naar de eerste kersttoespraak van de koning in 2013 (2,3 miljoen kijkers). De laatste kerstspeech van zijn moeder, toenmalig koningin Beatrix, werd in 2012 door 1,8 miljoen Nederlanders gezien.

Koning Willem-Alexander stond in zijn toespraak stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem. Naast de bemoedigende woorden bedankte de koning ook iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronavoorschriften heeft gehouden. Hij zei dat de coronapandemie “het allerbeste” in ons heeft wakker gemaakt, maar ons ook confronteerde “met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving”, daarbij doelend op onrust en onzekerheid. “Daar kunnen we slecht mee omgaan. We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep”, aldus de koning.

Ook RTL 4 en SBS 6 zonden de kersttoespraak uit, maar daar stemden veel minder kijkers op af.