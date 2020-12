Kersttoespraak koning trekt ruim 1,2 miljoen kijkers op NPO 1

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander heeft vrijdag op NPO 1 ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De koning stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

Verschillende zenders zonden de speech uit. Op NPO 1 stemden 1.207.000 mensen af, op NPO 2 waren dat er 176.000. Op die zender was ook een gebarentolk te zien. Ook op RTL 4 was de jaarlijkse kersttoespraak te zien. Naar die zender keken veel minder mensen, gemiddeld 21.000. Verder trok de speech van Willem-Alexander op SBS 6 zo’n 107.000 kijkers.

Naast de bemoedigende woorden bedankte de koning ook iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronavoorschriften heeft gehouden. Hij zei dat de coronapandemie “het allerbeste” in ons heeft wakker gemaakt, maar ons ook confronteerde “met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving”, daarbij doelend op onrust en onzekerheid. “Daar kunnen we slecht mee omgaan. We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep”, aldus de koning.