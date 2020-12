Maria Kraakman debuteert als regisseur met tekst Jeroen Brouwers

Actrice Maria Kraakman gaat in het nieuwe jaar haar debuut maken als regisseur. Ze doet dat met Cliënt E. Busken, een monoloog naar de laatste roman van Jeroen Brouwers, gespeeld door Gijs Scholten van Aschat, die het boek voor theater bewerkte.

Kraakman (45) kreeg als actrice twee keer de filmprijs het Gouden Kalf en bovendien een keer de Theo d’Or, de prijs voor de beste hoofdrol op het toneel door een vrouw.

De figuur E. Busken zit in het eerste door haar te regisseren stuk op de gesloten afdeling van een instelling voor senioren en voelt zich als een kleuter behandeld. Hij zegt maar niks meer, maar houdt zich bezig met herinneringen en observaties van zijn medebewoners en het verplegend personeel. De vraag is of hij werkelijke herinneringen ophaalt of fantaseert over een leven dat rijk gevuld was.

“Toen ik dit boek las, zag ik er meteen een voorstelling in. De hoofdpersoon E. Busken kan niets meer, alles is hem ontnomen, hij heeft alleen nog zijn gedachten, die hij met ons deelt. Hij bevindt zich in de laatste fase van zijn leven, waar werkelijkheid, droom en herinnering niet meer van elkaar te onderscheiden zijn”, aldus Scholten van Aschat.

“Godzijdank hebben we Jeroen Brouwers. Hij creëert een feestelijk en vlijmscherp taalmonument dat zelfs de dood op afstand houdt, ons troost en doet lachen, en laat zien dat we werkelijk vrij zijn in onze gedachten”, zegt Kraakman.

De voorstelling is van het gezelschap ITA in Amsterdam. Leider Ivo van Hove: “Soms zijn projecten te mooi om lang op zich te laten wachten. Dit moeten we doen en wel zo snel mogelijk. We krijgen een inkijkje in wat het is om oud te zijn in onze tijd.”

De première is voorzien in april.