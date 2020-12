Spinvis maakt experimenteel muzikaal jaaroverzicht

Spinvis heeft speciaal voor het programma Met het oog op morgen een muzikaal jaaroverzicht gemaakt. Het experimentele nummer was vrijdagavond vlak voor middernacht voor het eerst op de radio te horen. Het is de bedoeling dat het een traditie wordt en dat Spinvis dit elk jaar gaat doen, meldde presentator Simone Weimans.

“Het is een polonaise van veel mensen die ons zijn ontvallen”, vertelde Spinvis. “Aart Staartjes, Eddie Van Halen, Corrie van Gorp, Martin Ros. Vanuit de hemel kijken ze naar de aarde en zien dat iedereen boos is. Boze boeren, boze viruswaanzinnigen, Akwasi is boos. Hugo de Jonge zingt nog een liedje. En boven al dat gewoel torent Liesbeth List uit: Ik heb je lief, zo lief.”

De artiest kwam op het idee door “als een vogel boven de aarde te gaan zweven en het allemaal even van een afstand te bezien. Dan zie ik vooral gewoel, maar het moest wel hoopvol zijn. Die hoop vond ik in Liesbeth List.” De zangeres overleed eind maart op 78-jarige leeftijd. Omroep Max zendt op oudejaarsavond een registratie uit van het laatste grote concert dat zij gaf, op 2015 in poptempel Paradiso in Amsterdam.