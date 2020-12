Storm Bella trekt zondag over Nederland

Storm Bella trekt in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend over Nederland. Aan de kust is er een grote kans op storm (windkracht 9) en mogelijk krijgen de westelijke Wadden tijdelijk met een zware storm te maken (windkracht 10). Dat meldt Weeronline. Het KNMI geeft vanwege die zware windstoten code geel af voor Noord-Holland en de Wadden.

Zondagochtend staat aan de Noord-Hollandse kust en op Texel en Vlieland een zuider- tot zuidwesterstorm. Daarbij is er kans op zeer zware windstoten tot 110 kilometer per uur. De kans is groot dat het tot een officiële storm komt op een van de weerstations van het KNMI. Daarvoor moet het minstens een uur lang (bijvoorbeeld van 09.00 tot 10.00 uur) gemiddeld met windkracht 9 waaien. Als het daadwerkelijk tot een officiële storm komt, dan is dat de zevende van dit jaar.

Landinwaarts komt het ‘derde kerstdag’ niet tot een storm. De reden is dat de wind uit zuid- tot zuidwest waait en daardoor een lange weg over land aflegt. Het ‘ruwe’ landschap met bomen en gebouwen remt de wind af. Weeronline waarschuwt wel om voorzichtig te zijn op de weg, vooral op dijken, bruggen en keringen. Omdat het flink gaat regenen, is het zicht zondag soms slecht.