Van Haga op 2 en Jansen op 7 voor nieuwe lijst FVD

Op de nieuwe concept-kandidatenlijst van Forum voor Democratie staat Wybren van Haga op plek 2. Op plek 7 staat Freek Jansen, de omstreden voorzitter van de Forum-jongerentak JFVD. Vorige maand was er grote commotie om hem, omdat antisemitisme en homofobie welig zouden tieren binnen de JFVD onder zijn voorzitterschap. Huidig Forum-leider en oprichter Thierry Baudet voert de lijst aan.

Op plek 3 staat FVD-penningmeester Olaf Ephra├»m en op plek 4 staat Hans Smolders. Die was eerder onder meer chauffeur van de vermoorde Pim Fortuyn. Eind november zei hij nog zich terug te trekken uit FVD “op dezelfde wijze zoals eerder Paul Cliteur en Theo Hiddema dat ook hebben gedaan”.

In de laatste peiling van Kantar van afgelopen woensdag staat FVD op twee zetels. In maart vorig jaar stond FVD nog op ongeveer 26 zetels in de peilingen. Sinds de zomer van 2019 zwakt de positie van de partij in de peilingen steeds verder af, onder meer door interne ruzie met Henk Otten en door onvrede over het partijleiderschap van Baudet.

Hiddema staat als lijstduwer op de lijst. Eerder was hij de nummer twee, maar hij verliet in november de Tweede Kamer na alle ophef binnen de partij. Zijn motivatie is “trots op de schoonheid van ons programma”, zei hij donderdag in de Volkskrant. “En de wetenschap dat Baudet een deugdzaam mens is. Als ik hem weer zie, word ik zo week als was.”

Op de eerdere lijst stonden Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek op respectievelijk plek 3, 4 en 5. Zij vertrokken de afgelopen weken met een groot aantal andere volksvertegenwoordigers uit de partij. Dat deden ze onder meer omdat partijleider Baudet zich antisemitisch had uitgelaten tijdens een etentje met meerdere kandidaat-Tweede Kamerleden. Ook zou hij te weinig hebben gedaan aan de radicale opvattingen binnen de JFVD.

Van Haga werd vorig jaar september uit de fractie van de VVD gezet en ging als eenmanspartij verder. Eind vorige maand sloot hij zich officieel aan bij FVD, nadat hij al langer samen met Baudet optrok in de Tweede Kamer. Voor de leegloop van de partij afgelopen maand stond hij op plek 8.

De lijst wordt op 9 januari ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens een algemene ledenvergadering.